Esporte Com gol de Alan Mineiro, Vila Nova bate o Juventude no Serra Dourada Mais de 14 mil pagantes acompanharam o duelo no Serra. Com o triunfo, Tigre cola no G4

Com apoio de mais de 14 mil colorados, o Vila Nova venceu o Juventude pela 32ª rodada da Série B e se mantém colou na disputa por uma das quatro vagas na Série A 2019. A equipe colorada venceu o time gaúcho neste sábado (20), no Serra Dourada, por 1 a 0, com gol do meia Alan Mineiro. Foi o 10º gol do artilheiro da equipe na competição. O Tigre chegou aos 51 pontos, i...