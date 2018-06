Esporte Com gol contra nos acréscimos, Irã vence Marrocos na abertura do Grupo B A vitória iraniana foi a segunda da seleção em Mundiais, o outro triunfo ocorreu em 1998, sobre os Estados Unidos

Com um gol contra aos 49 minutos do segundo tempo, o Irã venceu Marrocos por 1 a 0 nesta sexta-feira (15) na Arena Zenit, em São Petersburgo, pela rodada inaugural do Grupo B da Copa do Mundo. O duelo caminhava para um diplomático e sonolento empate sem gols, quando, após cobrança de escanteio, Bouhaddouz desviou contra a própria meta. A seleção iraniana comemorou como s...