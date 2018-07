Esporte Com Geromel de volta, Grêmio recebe o Atlético-MG em confronto direto pelo topo Equipe tricolor é a 5ª colocada, com 20 pontos, e está a 3 do adversário desta quarta-feira (18), que é o vice-líder do Brasileiro

Reforçado pelo zagueiro Pedro Geromel, de volta após a disputa da Copa do Mundo da Rússia com a seleção brasileira, o Grêmio recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira (18), às 21h45, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. O objetivo do time gaúcho no confronto, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, é vencer para encostar nos líderes. No momento, a equipe tr...