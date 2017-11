Com festa, delegação do Grêmio desembarca em Porto Alegre

Sob muita festa da torcida, a delegação do Grêmio desembarcou em Porto Alegre no início da manhã desta quinta-feira (30), horas depois de se sagrar tricampeão da Copa Libertadores, na Argentina. Uma multidão recepcionou os jogadores e a comissão técnica no Aeroporto Internacional Salgado Filho, na capital gaúcha, e segue o desfile dos campeões pelas ruas da cidade.

RENATO DECRETOU QUE HOJE É FERIADO! PODE VIR COMEMORAR COM O TRICOLOR! #ReconquistaDaAmérica #NósVamoAcabáComOPlaneta 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/zdhWrCOz9s — Grêmio FBPA (@Gremio) November 30, 2017



Antes do desembarque, o capitão Pedro Geromel ergueu a taça na porta do avião, na companhia do técnico Renato Gaúcho e do presidente do clube, Romildo Bolzan Júnior. Um a um, os jogadores deixaram o avião logo na sequência, com suas medalhas no peito.



De lá, a delegação gremista embarcou no ônibus para fazer uma carreata até a Arena Grêmio. Dois ônibus abertos acompanharam o trajeto, que foi seguido por diversos carros de torcedores, pelas ruas da zona norte e do centro de Porto Alegre.



De acordo com o clube, os portões do estádio serão abertos aos torcedores às 10 horas. O acesso será pela esplanada, com a liberação de todos os setores das cadeiras, alcançando 40 mil lugares disponíveis para a festa da torcida. A previsão inicial é de que os jogadores só cheguem ao estádio por volta das 11 horas.



O Grêmio faturou o seu terceiro título da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira ao vencer o Lanús por 2 a 1, na Argentina. No jogo de ida, a equipe brasileira vencera por 1 a 0, em Porto Alegre. Com o feito, Renato Gaúcho se tornou o primeiro brasileiro a vencer a competição tanto como jogador (em 1983) quanto como treinador.