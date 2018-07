Esporte Com fôlego de menino, Cajá supera defasagem física e marca golaço Meia de 33 anos se esforça na marcação e é premiado com belo gol aos 45 do 2º tempo, garantindo vitória esmeraldina sobre o Oeste

Com direito a um golaço nos 45 minutos da etapa final, o Goiás venceu o Oeste pelo placar de 1 a 0, na tarde deste sábado (28), no Estádio Olímpico. Com a vitória, a equipe esmeraldina chegou aos 27 pontos e segue lutando para terminar o 1º turno no grupo dos quatro primeiros colocados. Renato Cajá foi o autor do gol que fez explodir o torcedor esmeraldino que compare...