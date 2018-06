Esporte Com estilo próprio, Danilo imprime a sua marca na defesa da seleção brasileira

A lateral direita do Brasil não parece ser problema para a Copa do Mundo da Rússia. Apesar do trauma da equipe por perder às vésperas da convocação Daniel Alves, titular absoluto e mais experiente do grupo, o técnico Tite tem visto o substituto imediato Danilo corresponder às expectativas, ganhar pontos pelas atuações seguras e se entrosar bastante com o elenco. Reserva do Man...