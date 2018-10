Esporte Com ESPN e Fox Sports, NBB11 terá 75% dos seus jogos transmitidos ao vivo Liga Nacional de Basquete tem acordo ainda para exibição das partidas na Band, BandSports, Facebook e Twitter

A Liga Nacional de Basquete promove nesta segunda-feira (01), em São Paulo, evento para apresentar oficialmente o NBB11. A principal novidade do principal campeonato do país na modalidade, que começa no dia 13 de outubro, está na transmissão dos jogos. A partir desta edição, serão 75% das partidas transmitidas ao vivo contra 50% da temporada passada. Ou seja, os fãs d...