Esporte Com eliminação do Brasil, Copa do Mundo será vencida por europeu pela quarta vez seguida Será a 12ª conquista de uma seleção do "Velho Continente" contra 9 títulos de sul-americanos

O maior domínio europeu na história das Copas será estendido. A Europa nunca havia ganhado três Copas em sequência como conseguiu nos torneios de 2006, 2010 e 2014 e, com as eliminações de Brasil e Uruguai nas quartas de final para França e Bélgica, respectivamente, a taça continuará no 'Velho Continente'. Antes da atu...