Com duas mudanças, Atlético vai até o Piauí em busca da primeira vitória em 2018

O começo de temporada do Atlético é para ser deixado de lado. Em seis partidas no Goianão, o time não venceu e tem um aproveitamento de apenas 22,2%. Para tentar mudar a fase, o time vai trocar a competição, nesta quarta-feira (6). Vai até o estádio Felipão, no Piauí, enfrentar o Altos, às 17 horas (de Brasília), pela Copa do Brasil.

Para conquistar a primeira vitória no ano, o time terá duas mudanças em relação à equipe que empatou a última partida com o Grêmio Anápolis. Valderrama e Roger, que foram improvisados nas laterais, deixam a equipe para as entradas de Jonathan (direita) e Bruno Santos (esquerda).

Após a saída de Jorginho, Tomas Bastos assumiu a camisa 10 do Atlético e, contra o Altos, o jogador será o responsável por organizar a equipe. Mas o meia sabe que a partida será complicada, não só pela qualidade do adversário, que só perdeu uma vez em cinco partidas em 2018, mas também pelas condições do gramado.

"Sabemos que o adversário é bom, mas temos de ser inteligentes. Como o campo é muito irregular, temos de ter muita atenção. O Tencati já falou que eles têm jogadores de qualidade, principalmente pelas pontas, ponto forte deles", disse o meia, que ainda ressaltou que o time precisa definir quando as oportunidades aparecerem.

"Vamos fazer o nosso jogo. Quando tivermos de colocar a bola no chão e rodar, vamos fazer. Mas se precisar jogar feio, vamos também. O importante é sair de lá com a classificação. Pela nossa fase no Goianão, vamos em busca da vitória, que nos dá mais confiança para a sequência", completou Tomas Bastos.

O Atlético deve entrar em campo com o seguinte time: Klever; Jonathan, Hugo Gomes, William Alves e Bruno Santos; Rodrigo, Diego Silva e Tomas Bastos; Chiquinho, Cristhyan e Vinícius Tanque.