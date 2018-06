Esporte Com dores, Piqué deixa treino da seleção espanhola mais cedo Zagueiro alegou dores no joelho e decidiu deixar mais cedo a atividade, comissão técnica ainda não se manifestou sobre as condições do defensor

O zagueiro Gerard Piqué deu um susto na seleção espanhola no treino desta segunda-feira, em Krasnodar, na Rússia. O defensor sentiu dores no joelho esquerdo e decidiu deixar mais cedo a atividade realizada pela manhã, no horário local. O desconforto apontado pelo experiente jogador preocupa Julen Lopetegui porque a Espanha fará sua estreia na Copa do Mundo da Rús...