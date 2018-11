Esporte Com dores no ombro, Vladimir é descartado e deixa Santos com dez desfalques Seria dado uma oportunidade ao goleiro reserva da equipe, uma vez que o mesmo atuou pouco e da existência de rumores de uma eventual saída de Vanderlei, titular do time

Cheio de desfalques para seu último compromisso na temporada, o Santos terá mais um problema para o duelo com o Sport, na Ilha Retiro, domingo, pela rodada final do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (30), ao divulgar a lista de relacionados para o duelo no Recife, o clube confirmou a ausência de Vladimir. Na quinta-feira, o técnico Cuca havia adiantado que o ...