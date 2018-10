Esporte Com dores musculares, Cazares e Ricardo Oliveira desfalcam o Atlético-MG Galo encara a Chapecoense neste sábado (6), em duelo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Denilson e Matheus Galdezani devem substituir a dupla

O Atlético-MG não poderá contar com duas importantes peças no sistema ofensivo para encarar a Chapecoense neste sábado, na Arena Condá. O meia Cazares e o atacante Ricardo Oliveira sentiram problemas físicos e foram vetados nesta quinta-feira do confronto válido pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ricardo Oliveira vinha reclamando de dores na coxa direita, nã...