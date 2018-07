Esporte Com dor no tendão, Zhirkov não treina e pode desfalcar a Rússia contra a Croácia

Após a classificação histórica diante da Espanha, conquistada nos pênaltis depois do empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, a Rússia voltou aos treinos nesta segunda-feira, em Moscou, e pode ter problemas para o próximo duelo, contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo épico contra os espanhóis foi considerado muito desgas...