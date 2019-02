Esporte Com dois jogos fora, Geovane vê Goiás preparado para manter 100% na temporada Volante esmeraldino não quer ser poupado contra o Iporá e acredita, que para o duelo contra o Sergipe, equipe aproveitará tempo de descanso

O calendário de jogos do Goiás reservou duas viagens nos próximos dias. Sábado (9), a equipe esmeraldina visita o Iporá, pela 6ª rodada do Campeonato Goiano. Na próxima quarta-feira (13), um trajeto mais longo: Sergipe, na qual enfrenta os donos da casa pela Copa do Brasil. O volante Geovane vê o time alviverde pronto e focado para manter a sequência de vitórias. “Acho que é uma ...