Esporte Com dois gols de Júnior Brandão, Atlético busca empate com o CSA e evita revés no Olímpico

O Atlético precisou mostrar poder de reação para buscar o empate com o CSA, por 2 a 2, nesta segunda-feira, no Estádio Olímpico. Com dois gols do artilheiro Júnior Brandão, o Dragão chegou a 27 pontos e subiu para a 4ª colocação na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Em ascensão no Brasileiro, o time rubro-negro tinha contra o CSA um confronto di...