Esporte Com dois gols de Cristiano Ronaldo, Juventus derrota a Sampdoria pelo campeonato Italiano Com o resultado, a Juventus alcançou a incrível marca de 53 pontos em um turno

Com um gol de Cristiano Ronaldo em cada tempo, a Juventus derrotou a Sampdoria, por 2 a 1, neste sábado, em Turim, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Italiano. O fim do jogo foi tumultuado, após o juiz anular, com a ajuda do VAR, um gol do time de Gênova aos 46 da etapa final. Com o resultado, a Juventus alcançou a incrível marca de 53 ponto...