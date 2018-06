Esporte Com dois de Nenê, São Paulo passa fácil pelo Vitória e se aproxima do Flamengo Na abertura da 12ª rodada, tricolor paulista bate o time baiano no Morumbi

Só dois dos 18 gols do São Paulo no Brasileirão não surgiram de jogadas de Nenê, Everton e Diego Souza. Nesta terça-feira, o destaque foi novamente Nenê, que marcou dois no triunfo sobre o Vitória por 3 a 0 no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Everton deu assistência e marcou o terceiro. Os tentos marcados em casa isolam Nenê na artilharia do São Paulo na temporada com ...