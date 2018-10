Esporte Com dois de Jadson, Fluminense goleia Paraná e sobe para 8º lugar da Série A Richard e Luciano marcaram os outros gols do triunfo por 4 a 0

O Fluminense encontrou o adversário ideal para se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Batido pelo Grêmio em seu compromisso anterior, o time carioca não encontrou qualquer resistência nesta segunda-feira para golear o lanterna Paraná por 4 a 0, no duelo válido pela 28ª rodada, ascendendo na tabela. Ainda que distante nove pontos do G6, a zona...