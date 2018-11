Esporte Com dois a mais, Atlético-MG encerra jejum com vitória sobre o rebaixado Paraná Time mineiro venceu o lanterna do Brasileiro por 1 a 0, em Curitiba

O Atlético-MG ganhou, mas não convenceu. Mesmo jogando com dois a mais desde o começo do segundo tempo e diante de um adversário já rebaixado, o time mineiro bateu o lanterna Paraná por apenas 1 a 0, na noite desta quarta-feira (14), em Curitiba, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da atuação ter deixado a desejar, o Atlético-MG encerrou um jejum de...