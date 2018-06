Esporte Com direito a violão, torcedor canta em frente ao CT do Goiás: 'precisa de um milagre' Velho conhecido da torcida, o repentista João Paulo recepcionou os jogadores cantando música gospel e pedindo para o time reagir

O torcedor do Goiás está recorrendo a um pedido por "milagre" na tentativa de ajudar o time esmeraldino a reagir na Série B do Campeonato Brasileiro. Após o episódio do sal grosso antes do clássico contra o Atlético (clique aqui para ler a matéria), chegou a vez do violão e a música gospel chamarem atenção no treino da equipe. Nesta quinta-feira (7), Iomar Carneiro, ...