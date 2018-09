Esporte Com direito a recorde, Bottas supera Hamilton e crava a pole do GP da Rússia Piloto finlandês é 145 milésimos mais rápido que o companheiro de equipe no circuito de Sochi

No duelo interno da Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas surpreendeu ao superar o inglês Lewis Hamilton e cravar, neste sábado, a pole do GP da Rússia da Fórmula 1, sua segunda nesta temporada. Bottas se beneficiou do fato de o companheiro de equipe, que iniciou o treino com ares de favoritismo, errar no final e abortar a última volta, e quebrou o recorde da pista, a...