Esporte Com definição do Goianão 2019, competição tem perdas e ganhos Estadual ganha um mata-mata, mas pode não ter confrontos tradicionais

No futebol goiano, a temporada 2019 começou a ser desenhada nesta quinta-feira (8), com a definição do Estadual, que voltará a ter a participação de 12 equipes, o que não ocorre desde 2009. A modificação foi planejada no ano passado, quando os clubes aprovaram o modelo pensando em uma competição com mais decisões e mais oportunidades para os times do interior. A competição aumento...