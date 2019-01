Esporte Com Dedé na mira do Fla, Cruzeiro diz que multa é de R$ 330 mi e nega negociação O zagueiro é esperado pelo Cruzeiro na apresentação do time nesta quinta-feira (3)

Com Dedé na mira do Flamengo, a diretoria do Cruzeiro se manifestou nesta quarta-feira (2) através de um comunicado oficial em que garante não ter interesse em negociar o zagueiro, lembra que a multa contratual do jogador é de R$ 330 milhões e assegura que o defensor vai se apresentar com seus companheiros na quinta-feira para iniciar os trabalhos da pré-temporada. ...