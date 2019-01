Esporte Com currículo recheado, Danilo chega ao Vila Nova em busca de novas conquistas O jogador, de 39 anos, que se destacou como meia, disse que prefere atuar mais próximo do gol, onde acredita render mais

Uma das principais contratações do futebol goiano, o meia Danilo foi apresentado nesta segunda-feira (7), no Vila Nova. O jogador, de 39 anos, chega ao clube com uma meta clara, a de levantar troféus. Se depender do retrospecto do jogador, o torcedor colorado irá comemorar bastante. Entre os principais títulos, o meia soma dois Mundiais de Clubes, duas Libertadores e...