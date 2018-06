Esporte Com crise diplomática no Catar, Fifa deve adiar plano de ter Copa com 48 seleções O que vem barrando a ideia de são os impasses políticos do país sede da Copa de 2022

O isolamento diplomático do Catar, por decisão dos países vizinhos, pode frustrar a tentativa da Fifa de ampliar a Copa do Mundo de 2022 para 48 seleções e garantir um incremento imediato de sua renda em US$ 1 bilhão (cerca de R$ 3,7 bilhões). A reportagem do Estado apurou que, durante uma reunião do Conselho da Fifa em Moscou, neste domingo (10), a ideia era de q...