Esporte Com Copa do Brasil pela frente, Tigre não poupa no Goiano Comissão técnica aproveita semana aberta para preparo físico que suporte jogos pelo Estadual e competição nacional

A Copa do Brasil, que já era a competição nacional com as maiores cotas de premiação, está ainda mais valorizada em 2019. Com o aumento dos recursos disponibilizados, o torneio mais democrático do país passou a ser uma obsessão entre os clubes, principalmente para aqueles que não têm receitas volumosas. Encarando como uma prioridade para a temporada, o Vila Nova estre...