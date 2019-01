Esporte Com contrato de um ano, Inter oficializa retorno de Rafael Sobis Jogador de 33 anos chegou a ser especulado no Goiás, mas assinou contrato até o fim da temporada com o clube gaúcho

O Internacional enfim oficializou neste sábado a contratação de Rafael Sobis. O meio-campista de 33 anos faz seu retorno ao time gaúcho um dia após rescindir seu contrato com o Cruzeiro, que já havia indicado o fim da passagem do jogador pelo clube no mês passado. Sobis assinou contrato de apenas uma temporada com o time colorado, até 31 de dezembro deste ano. O @rafaelso...