Esporte Com confusão e seis expulsões no final, Palmeiras e Flamengo empatam por 1 a 1 Flamengo vai para a pausa do Brasileirão com 4 pontos de frente na liderança do Brasileiro. Palmeiras terá até meados de julho para acertar os problemas de oscilação

O Flamengo vai para a pausa do Brasileirão com 4 pontos de frente na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras terá até meados de julho para acertar os problemas que fizeram o time oscilar nesta primeira parte do Campeonato Brasileiro e mostrar que todo o investimento feito no elenco pode se transformar em briga pelo título. Enquanto rola a Copa do Mundo na Rússia, s...