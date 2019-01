Esporte Com chegada de Pedro Raul, Dragão busca ter mais opções no ataque Jogador que estava no futebol português ainda não tem previsão de estreia pelo Atlético

Com a chegada do atacante Pedro Raul, pelo Atlético, nesta segunda-feira (21), o técnico Wagner Lopes começou a ganhar opções ofensivas. O Dragão recebeu o jogador de 22 anos, que foi repatriado junto ao futebol português - atuava pelo Vitória, de Guimarães. Para a estreia do Dragão na temporada, domingo (20), o técnico Wagner Lopes praticamente não tinha opções para o...