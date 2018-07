Esporte Com Casemiro suspenso, Fernandinho projeta manter o 'mesmo nível' do titular Volante teve participação ativa no segundo gol brasileiro contra o México, pelas oitavas da Copa do Mundo

Provável substituto do suspenso Casemiro no time titular da seleção brasileira, nas quartas de final da Copa do Mundo, Fernandinho garante estar pronto para cumprir a missão se for escalado por Tite. O meio-campista começou no banco de reservas a partida contra o México, nesta segunda-feira, em Samara, e entrou aos 35 minutos do segundo tempo no lugar de Paulinho, pouco a...