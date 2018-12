Esporte Com Bolsonaro na torcida, Palmeiras bate Vitória no jogo da festa do título O campeão brasileiro conseguiu sua vantagem apenas no fim da etapa inicial

O Palmeiras derrotou o Vitória por 3 a 2, neste domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, no jogo que marcou a festa do título brasileiro conquistado pelo time paulista e marcou o recorde de público do Allianz Parque: 41.256 torcedores. Edu Dracena, Gustavo Scarpa e Bruno Henrique marcaram para o Palmeiras. Yago e Luan fizeram para o time baiano. O jogo ...