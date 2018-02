Com belos gols, Iporá goleia fora e entra no G4

O Iporá saiu de casa para fazer dois jogos difíceis fora. O Lobo Guará parece não ter sentido o efeito de sair da toca. Voltou da caça com sensação de fera saciada e que não se assusta com rivais. Neste domingo (19), no Estádio JK, em Itumbiara, o Iporá foi implacável e goleou o Gigante da Fronteira por 4 a 1. Assim, de 6 pontos disputados fora, o Iporá obteve 4 po...