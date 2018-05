Esporte Com apenas uma mudança na equipe titular, Vila Nova enfrenta Oeste para manter invencibilidade A única ausência no colorado será Mateus Anderson, com uma lesão no joelho. Joãozinho é a principal opção para entrar na equipe

Com o intuito de manter a invencibilidade na Série B e tentar buscar a ponta da tabela novamente, o Vila Nova entra em campo neste sábado (19), na Arena Barueri, para enfrentar a equipe do Oeste, às 16h30. O colorado ocupa a 2ª colocação, com 13 pontos, a mesma pontuação do líder Fortaleza, mas o Tigre fica atrás por conta do saldo de gols. Fazendo uma boa campan...