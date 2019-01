Esporte Com 'apagão' de 4 minutos, Corinthians leva virada e perde do Guarani Time alvinegro já vinha de um empate na estreia e segue sem vencer no retorno de Fábio Carille

O Corinthians sofreu um apagão de quatro minutos no primeiro tempo e perdeu para o Guarani por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O time alvinegro já vinha de um empate na estreia e segue sem vencer no retorno de Fábio Carille. As equipes voltam a campo no sábado pela terceira rodada do Paulistão. O Corinthia...