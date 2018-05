Esporte Com agrados como mensalinho e viagens, CBF e federações formam parceria no poder Entidade nacional tem apoio total das estaduais e ajuda seus cartolas a se ‘eternizarem’ nos cargos

Em abril de 2014, Marco Polo Del Nero foi eleito presidente da CBF, para assumir um ano depois, com votos de 26 das 27 federações estaduais. No mês passado, Rogério Caboclo foi eleito presidente da CBF, a partir de abril de 2019, com votos das 27 federações. Isso porque, o presidente da Federação Gaúcha, Francisco Novelletto, que se abstivera no pleito anterior, desta v...