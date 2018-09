Esporte Com a presença de Eder Jofre, Rose Volante mantém título mundial dos pesos leves Foi a segunda defesa de título da brasileira, que se mantém invicta, com 14 vitórias, das quais oito por nocaute

Com a presença dos ex-campeões mundiais Eder Jofre e Miguel de Oliveira, a brasileira Rose Volante manteve o título mundial dos pesos leves, versão Organização Mundial de Boxe, ao vencer a colombiana Yolis Marrugo, por nocaute técnico, no terceiro assalto, sábado à noite, no Ginásio Falcão, na Praia Grande. Foi a segunda defesa de título de Rose, de 36 anos, que se...