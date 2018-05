Esporte Com 60 anos de diferença, dupla espera surpreender no 12º Torneio Centenário de Duplas

Humboldt Jordão, de 82 anos e Eduardo Felter, de 22, formam uma das duplas que vão disputar o 12º Torneio Centenário de Duplas, no clube Kaikan, em Goiânia. A competição começa nesta quinta-feira e segue até domingo. As duplas precisam atingir a idade mínima de 100 anos, no masculino, 90, no misto e 80, no feminino. Humboldt e Eduardo se conhecem há tempos, desde de qu...