Esporte Com 6 gols, Harry Kane termina Copa como artilheiro e repete feito de Lineker Atacante da Inglaterra marcou gols contra a Tunísia (duas vezes), diante do Panamá (três gols) e uma vez contra Colômbia

Com seis gols em sete jogos, sendo três de pênalti, o atacante da Inglaterra Harry Kane foi o artilheiro da Copa do Mundo da Rússia. O jogador do Tottenham também fez história pelo seu país ao se tornar o segundo inglês nas 21 edições de Mundial a terminar no topo da lista de goleadores. Ele repetiu o feito de Gary Lineker, que também balançou as redes seis vezes no M...