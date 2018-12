Esporte Com 5 títulos nas costas e empolgação de garoto, Vitor é referência no Goiânia Vitor chega para integrar elenco que estará na volta do Galo à 1ª Divisão do Campeonato Goiano

O Goiânia se apresentou nesta sexta-feira (28), na Vila Olímpica, com 26 atletas, para o começo dos trabalhos de pré-temporada. A equipe é formada principalmente por jovens, mas alguns jogadores experientes se destacam, como o goleiro Márcio e o lateral direito Vitor, que serão os responsáveis por conduzir o time na volta à elite do futebol goiano. Aos 36 anos, o later...