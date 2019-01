Esporte Com 399º gol de Messi no Espanhol, Barcelona vence e amplia vantagem na ponta Com a vitória, o Barcelona chegou aos 40 pontos e está a 5 do Atlético de Madrid, 2º colocado

A 18ª rodada do Campeonato Espanhol foi muito boa para o Barcelona. Depois de ver o empate entre Sevilla e Atlético de Madrid, em confronto direto pela vice-liderança, e a derrota do rival Real Madrid, o time catalão derrotou o Getafe, fora de casa, por 2 a 1, e aumentou sua vantagem na liderança da competição para cinco pontos. Com grande facilidade o Barcelona...