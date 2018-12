Esporte Com 3 gols de Bale, Real Madrid volta a bater Kashima e buscará o tri do Mundial Na decisão, o time espanhol irá enfrentar o Al Ain, do Emirados Árabes Unidos, neste sábado (22), às 14h30

No reencontro entre os dois finalistas do Mundial de Clubes de 2016, o Real Madrid voltou a levar a melhor sobre o Kashima Antlers. Desta vez sem o sofrimento da vitória por 4 a 2 que lhe garantiu o título em confronto definido apenas na prorrogação, o time espanhol contou com uma atuação de gala de Gareth Bale para bater a equipe japonesa por 3 a 1, nesta quarta-feira (...