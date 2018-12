Esporte Com 20 títulos pelo Real Madrid, Sergio Ramos mira recorde do ídolo Gento Zagueiro espanhol possui no currículo quatro troféus da Liga dos Campeões da Europa, quatro do Mundial de Clubes, três da Supercopa da Europa, quatro do Campeonato Espanhol, dois da Copa do Rei e três da Supercopa da Espanha

Ao conquistar o Mundial de Clubes da Fifa pelo Real Madrid no último sábado, quando fez o terceiro gol da vitória por 4 a 1 sobre o Al Ain na final da competição, em Abu Dabi, Sergio Ramos passou a ostentar 20 títulos com a camisa do time espanhol. Essa mesma marca possui o lateral brasileiro Marcelo, contemporâneo do zagueiro na equipe. Os dois já conquistaram quatro...