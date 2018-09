Esporte Com 2 reforços, Vila Nova fecha ciclo de contratações

O Vila Nova apresentou seus dois últimos reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, os atacantes Rafael Silva e Rafael Barros - ambos disputavam a Série C. A diretoria colorada deu por encerrada a busca por novos reforços e fechou o elenco para realizar os últimos 13 jogos na luta pelo acesso à Série A do Brasileiro.O atacante Rafael Silva, de 23 anos,...