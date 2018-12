Esporte Com 2 gols de Hazard, Chelsea bate Watford e fecha 1º turno do Inglês em 4º lugar Com o triunfo, o time londrino chegou aos 40 pontos e ocupa a 4ª colocação

Com dois gols do belga Eden Hazard no último jogo desta quarta-feira (26) pelo chamado "Boxing Day" do Campeonato Inglês, o Chelsea venceu o Watford por 2 a 1, fora de casa, e fechou o primeiro turno da competição na quarta posição, com 40 pontos, fechando a zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. O triunfo fez o time de Londres ultrapassar...