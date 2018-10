Esporte Com 2 gols de Danilo, Corinthians bate Bahia e volta a vencer no Brasileirão Jogador sai do banco de reservas, abre o placar, comete pênalti, mas define o jogo em uma meia-bicicleta

Danilo foi herói, vilão e novamente herói na vitória do Corinthians sobre o Bahia por 2 a 1, neste sábado (27), em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador saiu do banco de reservas, abriu o placar no começo do segundo tempo, cometeu pênalti infantil que resultou no gol do adversário aos 39, mas pouco depois definiu o jogo em uma meia-bicicleta. O resultado e...