Com 2 de Leandro Pereira, Chapecoense vence e empurra Sport para a zona da degola

Com dois gols de Leandro Pereira, a Chapecoense venceu o Sport, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (23), e voltou a respirar na tabela do Brasileirão. O triunfo na partida válida pela 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro deixa a equipe catarinense fora da zona do rebaixamento. Ex-Palmeiras, Leandro Pereira se destacou num jogo contra sua ex-equ...