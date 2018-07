Esporte Com 2 de Bruno Henrique, Palmeiras derrota o Paraná em casa sem sustos A vitória alivia o momento de tensão pelo qual passa o clube com as mudanças em sua comissão técnica

À espera do novo técnico Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras não teve problemas para derrotar o Paraná neste domingo no Allianz Parque no primeiro jogo após a demissão de Roger Machado. Com o interino Wesley Carvalho no comando do time, o clube alviverde venceu por 3 a 0, com dois gols do volante Bruno Henrique e um de Lucas Lima. A vitória alivia o momento de tensão p...