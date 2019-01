Esporte Com 17% de aproveitamento, Júnior Baiano é primeiro técnico a cair no Campeonato Goiano Na próxima rodada, o Itumbiara recebe o Vila Nova, domingo (3/2), no Estádio JK

Após a goleada sofrida para o Novo Horizonte por 3 a 0, o Itumbiara decidiu demitir o técnico Júnior Baiano. Com dois empates e dias derrotas em quatro partidas no Campeonato Goiano (16,6% de rendimento), o tricolor é o lanterna na classificação geral do Estadual (tem apenas 2 pontos). O futebol no Itumbiara é gerido por uma empresa do Rio. O presidente Raul J Sant...