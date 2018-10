Esporte Com 15 medalhas, Brasil repete desempenho nos Jogos Olímpicos da Juventude Equipe brasileira encerra participação no evento com medalha de ouro e repete desempenho da última edição

O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos da Juventude com 15 medalhas, a mesma quantidade de pódios obtidos na edição anterior, em 2014. No último dia de disputa, a seleção masculina de futsal garantiu a medalha de ouro ao superar a Rússia por 4 a 1. "Fechar com chave de ouro sempre é bom. Os Jogos Olímpicos foram difíceis, todos os treinadores falara...