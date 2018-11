Esporte Com 12 clubes, Goianão 2019 terá acréscimo de uma fase eliminatória e será disputado em 18 datas No novo modelo, o campeonato começa no dia 19 de janeiro

O Campeonato Goiano de 2019, que terá mudanças no formato por causa do acréscimo de duas equipes em relação ao ano passado, começa no dia 19 de janeiro e irá se encerrar no dia 21 de abril. No Conselho Técnico, realizado nesta quinta-feira (8), foi definida a fórmula de disputa da competição, que terá 12 equipes. No novo modelo, o campeonato será composto por do...